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Головна Економіка Підвищення мінімальної зарплати призведе до зростання цін на товари, - економіст

Підвищення мінімальної зарплати призведе до зростання цін на товари, - економіст

17 грудня, 2021 п'ятниця
15:27

Член економічно-дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що після зростання мінімальної заробітної плати відбудеться подорожчання товарів

Про це Пендзин сказав у ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.

"Економісти виступають проти випереджального зростання мінімальної заробітної плати. Ми розуміємо, що зростання мінімальної зарплати - це є частинка правди. Як тільки ви підняли мінімальну зарплату, у вас автоматично потягнулись всі оклади та ставки. Оскільки інакше тоді нівелюється різниця між оплатою складної праці та нескладної. Не може людина, яка займає відповідальну посаду та виконує складну працю, отримувати стільки, скільки отримує людина на мінімальній оплаті праці", - пояснив Пендзин.

За його словами, негативним моментом в підвищенні мінімальної заробітної плати є те, що виконується це не роботодавцем. Він пояснив, що роботодавець безперечно підніме заробітну плату, але одразу перекладе це у підвищенні цін на товар.

"В економіці є золоте правило, що все в кінці кінців сплачує кінцевий споживач. Тобто, коли ми говоримо, що українська промисловість сплачує по 40 грн за куб газу і кажемо: "Боже, які вони бідні!", ні, бідні ми. Адже, потім у ціні хліба будуть закладені ось ці 40 грн. Все в кінці зводиться на кінцевого споживача. Тому завжди, коли йде питання про підняття заробітних плат, потрібно співставляти фактичний ріст економіки в країні з тим ростом доходів, який стимулюється державними органами. В нас це неспівставлення призводить до посилення інфляційних процесів", - додав Пендзин.

  • Нагадаємо, з 1 грудня мінімальна зарплатав Україні зросте з 6000 грн до 6500 грн.
  • У жовтні 2021 року розмір середньої заробітної плати в Україні склав 14 045 грн - майже на 200 грн менше, ніж у попередному місяці.
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Новини
зростання цін
підвищення зарплат
Коментар з Христиною Шкудор
мінімальна заробітна плата
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