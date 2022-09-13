Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Будь-які податки негативно впливають на бізнесову діяльність держави. Я не особливо розраховую на податки для збільшення надходжень до державного бюджету України. Оскільки збільшення податків може призвести до зменшення бізнесової активності", - пояснив Ус.

Експерт наголосив, що розвиток бізнесу в Україні дозволить скоротити рівень безробіття.

"До того ж в Україні збільшується відсоток безробіття. Тому потрібно розвивати малий та середній бізнес, що дозволить збільшити робочі місця. Якщо піднімемо податки, то це не буде стимулювати підприємства до повернення попередньої активності. Тому, як на мене, зараз важливіше, щоб люди працювали та отримували кошти, - додав він.

29 серпня народна депутатка Ірина Констанкевич в ефірі телеканалу “Еспресо” заявила, що стрімка податкова реформа - це радикально та небезпечно для українського суспільства

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