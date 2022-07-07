Підвищення тарифів на електроенергію не буде, - Шмигаль

Про це повідомив Урядовий портал

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль поінформував, що для стабільного функціонування ринку електроенергії та безперебійного постачання Уряд затвердив постанову про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електроенергії, які її зараз експортують в Європейський Союз. "

"Рекордні ціни на електроенергію в європейських країнах дозволяють українським генеруючим компаніям заробити значні кошти, які ми пропонуємо частково спрямувати на те, аби тарифи для українців залишалися стабільними ", —наголосив очільник Уряду.

За словами Дениса Шмигаля, Уряд робить усе, аби тарифи нажитлово-комунальні полуги, які перебувають у сфері відповідальності Кабінету Міністрів, зокрема, тарифи на електроенергію, залишались стабільними.

"Жодного підвищення для людей зараз не планується і не передбачається ", — підкреслив прем’єр-міністр.

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