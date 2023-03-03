Пілота РФ, який бомбардував цивільні об'єкти Харківщини, засудили до 12 років в'язниці
Суд дав 12 років тюрми російському пілоту, який у березні 2022 року отримав бойовий наказ про знищення цивільних об’єктів у Харкові та Харківській області
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
"Прокурори в суді довели, що засуджений у березні 2022 року отримав бойовий наказ про знищення цивільних об’єктів на території м. Харкова та Харківської області шляхом бомбардування. Йому надано координати цілі – радіотелевізійна передавальна станція Харків", - ідеться в повідомленні.
В ОГП зазначили, що ця передавальна станція не використовувалась у воєнних цілях, а слугувала виключно для надання телекомунікаційних послуг, функціонування системи оповіщення та трансляції телерадіопрограм.
"Завдяки цьому населення отримує інформацію про загрози виникнення надзвичайних ситуацій, загрози життю або здоров’ю людей та заподіяння шкоди майну, а також рекомендації щодо їх уникнення", - розповіли в Офісі генпрокурора.
Відомо, що російський пілот здійснив бомбардування РТПС Харків 8 авіаційними бомбами ФАБ-500 загальним тротиловим еквівалентом 2 тонни 400 кг, унаслідок чого башта отримала пошкодження металоконструкції, які значно знизили її несучу спроможність та унеможливили подальшу безпечну експлуатацію.
6 березня 2022 року літак Су-34 збили бійці Нацгвардії, пілот катапультувався й був затриманий. Суд дав йому 12 років тюрми. Також судді задовольнили цивільні позови потерпілих – трьох товариств на загальну суму понад 1,1 млн грн.
- У жовтні 2022 року на військовому аеродромі "Бельбек" в окупованому Криму знищили пілота першого класу російської армії.
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