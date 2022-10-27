В Україні ліквідували російського пілота першого класу, - офіцер ЗСУ Штефан
На військовому аеродромі "Бельбек" в окупованому Криму знищили пілота першого класу російської армії
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у телеграмі.
"Льотчик першого класу Роман Анатолійович успішно демобілізований у Бельбеку", - зауважив він.
Анатолій Штефан додав, що російські пропагандисти спершу заявляли, що пілот катапультувався й вижив.
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20 жовтня військовий писав, що на війні проти України ліквідували російського пілота першої ланки на гелікоптері Ка-52 Павла Хребта.
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