Пілоти Ethiopian Airlines проспали посадку літака. Прокинулись від сигналу тривоги

Про це повідомляє NOS.

"Ethiopian Airlines вивчає ситуацію з двома пілотами, які не посадили вчасно літак. На час розслідування їх відсторонено від роботи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Boeing 737, який прямував із Хартума (Судан), мав сісти в Аддис-Абебі (Ефіопія). Але записи польотів показують, що він пролетів повз аеропорт.

Згодом літак розвернувся і приземлився із затримкою приблизно 25 хвилин.

Як інформує видання The Aviation Herald, яке публікує звіти про авіаційні інциденти, льотчики були втомлені та поставили штурвали на автопілот, після чого заснули.

Коли літак мав заходити на посадку, диспетчери помітили, що борт не скидає висоту, та намагалися зв’язатися з екіпажем. Після прольоту над злітно-посадковою смугою автопілот відключився. Обидва пілоти прокинулися від сигналу тривоги.

Ethiopian Airlines визнає, що авіадиспетчерська служба не могла зв'язатися з пілотами. Після розслідування в компанії вирішуватимуть, чи потрібно вживати стосовно них якісь заходи.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb