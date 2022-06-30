Український інститут опублікував офіційну відповідь на заяви директора Ермітажу.

"Використовуючи навмисно мілітаристський лексикон, Піотровський трактує культуру як зброю. У цьому прочитанні культурна присутність Росії за кордоном розглядається як інструмент для культурного панування", — зауважують автори відповіді.

В Українському інституті нагадали, що Піотровський "є не лише директором основної державної культурної інституції", "він також є другом Путіна, чиєю доброзичливістю він насолоджувався протягом своїх тридцяти років на посаді, ставши частиною всіх корупційних практик російського режиму".

Є також багато доказів зловживання Піотровського своїм становищем, з численними звинуваченнями про продаж артефактів Ермітажу з 1990-х років і зловживання процедурами закупівлі для особистого збагачення, — наголошують в УІ, обґрунтовуючи мотиви такої риторики директора Ермітажу.

"Інтерв'ю Піотровського повертає нас до труднощів у відділенні „чистої“ російської культури від російської політики, держави чи суспільства. Зараз такі спроби приречені на невдачу", — наголошують в Українському інституті й закликають "всі партнерські установи негайно призупинити будь-яку співпрацю з культурними організаціями, безпосередньо чи опосередковано пов’язаними з російською державою".

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