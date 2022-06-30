Піотровський є другом Путіна. Український інститут відреагував на скандальне інтерв'ю директора Ермітажу
Михайло Піотровський називає війну "самоствердженням нації"
Український інститут опублікував офіційну відповідь на заяви директора Ермітажу.
"Використовуючи навмисно мілітаристський лексикон, Піотровський трактує культуру як зброю. У цьому прочитанні культурна присутність Росії за кордоном розглядається як інструмент для культурного панування", — зауважують автори відповіді.
В Українському інституті нагадали, що Піотровський "є не лише директором основної державної культурної інституції", "він також є другом Путіна, чиєю доброзичливістю він насолоджувався протягом своїх тридцяти років на посаді, ставши частиною всіх корупційних практик російського режиму".
Є також багато доказів зловживання Піотровського своїм становищем, з численними звинуваченнями про продаж артефактів Ермітажу з 1990-х років і зловживання процедурами закупівлі для особистого збагачення, — наголошують в УІ, обґрунтовуючи мотиви такої риторики директора Ермітажу.
"Інтерв'ю Піотровського повертає нас до труднощів у відділенні „чистої“ російської культури від російської політики, держави чи суспільства. Зараз такі спроби приречені на невдачу", — наголошують в Українському інституті й закликають "всі партнерські установи негайно призупинити будь-яку співпрацю з культурними організаціями, безпосередньо чи опосередковано пов’язаними з російською державою".
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