Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що піротехніки ДСНС отримали автомобілі класу Toyota Hilux Double Cabin. Їх передали у межах проєкту ПРООН "Екстрене знешкодження вибухонебезпечних предметів та розчищення завалів", який фінансується урядом Японії.

Голова ДСНС Сергій Крук додав, що бронезахист, техніка й обладнання швидко виходять з ладу і завжди потребують оновлення. Передані авто направлять до піротехніків, які щодня виїжджають знешкоджувати боєприпаси та розміновувати територію України.

Раніше у межах проєкту піротехніки ДСНС отримали 8 аналогічних авто та спеціальне захисне обладнання для робіт з розмінування територій.