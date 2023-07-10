Піротехніки ДСНС отримали 14 спеціалізованих авто від ПРООН у співпраці з Японією
Програма розвитку ООН у партнерстві з урядом Японії передала 14 спеціалізованих автомобілів, рації та засоби бронезахисту для піротехнічних підрозділів ДСНС
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Зазначається, що піротехніки ДСНС отримали автомобілі класу Toyota Hilux Double Cabin. Їх передали у межах проєкту ПРООН "Екстрене знешкодження вибухонебезпечних предметів та розчищення завалів", який фінансується урядом Японії.
Голова ДСНС Сергій Крук додав, що бронезахист, техніка й обладнання швидко виходять з ладу і завжди потребують оновлення. Передані авто направлять до піротехніків, які щодня виїжджають знешкоджувати боєприпаси та розміновувати територію України.
Раніше у межах проєкту піротехніки ДСНС отримали 8 аналогічних авто та спеціальне захисне обладнання для робіт з розмінування територій.
- У звіті Globsec дослідили, що нині Україна є найбільш замінованою країною у світі, випереджаючи за цим показником Афганістан та Сирію. Найбільш забрудненими регіонами з усіх звільнених територій є Харківщина та Херсонщина.
- 4 травня ДСНС отримали перше обладнання для розмінування територій від Канади. Його вартість становить близько $16,5 млн.
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