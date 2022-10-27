Піротехніки, які підірвалися на міні на Харківщині, перебувають у вкрай тяжкому стані, - ОВА
П'ятеро піротехніків, які 26 жовтня підірвалися на міні, зараз у вкрай тяжкому стані перебувають у лікарні
Про це повідомили в Харківській ОВА.
Стан пацієнтів тяжкий, але стабільний. Двоє з них мають ампутації кінцівок, ще двоє - численні переломи. Один із піротехніків із черепно-мозковою травмою.
"Один постраждалий отримав легкі поранення і лікується амбулаторно", - написали в ОВА.
Усі постраждалі молодші 30 років.
- 26 жовтня машина ДСНС підірвалася на протитанковій міні на Харківщині.
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