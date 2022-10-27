Піротехніки, які підірвалися на міні на Харківщині, перебувають у вкрай тяжкому стані, - ОВА

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Стан пацієнтів тяжкий, але стабільний. Двоє з них мають ампутації кінцівок, ще двоє - численні переломи. Один із піротехніків із черепно-мозковою травмою.

"Один постраждалий отримав легкі поранення і лікується амбулаторно", - написали в ОВА.

Усі постраждалі молодші 30 років.

26 жовтня машина ДСНС підірвалася на протитанковій міні на Харківщині.