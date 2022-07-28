"Пишаюся бути президентом таких громадян": Зеленський вручив паспорти юним українцям

Про це він розповів під час вечірнього відеозвернення.

Церемонія вручення відбулась під час спільного брифінгу з президентом Литви Гітанасом Науседою.

"Сьогодні ж у Маріїнському палаці я вручив паспорти громадян нашої держави, юним українцям і українкам – хлопцям і дівчатам, які були змушені залишити свій дім через бойові дії, юним волонтерам, переможцям всеукраїнських олімпіад, дітям наших воїнів, які боронять Україну, і дітям тих, хто віддав своє життя за незалежність держави. Натхненна церемонія, яка утверджує силу громадянства України! У таких дітях – майбутнє України, у їхній щирості й розумі. Я пишаюся бути президентом таких громадян", - сказав президент.

Також сьогодні, 28 липня, Зеленський вручив Хрест бойових заслуг 20 українським військовим.

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