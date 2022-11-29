Насправді коментарі штибу "я в 90-х жив без світла тижнями і нічо" не зовсім припасовуються до поточної ситуації. Це якби сказати "нашо тобі зараз зарплата, ти ж в 90-х жив місяцями взагалі без грошей і нічо".

Тоді були просто відключення, економічно-енергетичні проблеми при умовно стабільному і спокійному житті. Частина норми ненормального загалом життя.

Зараз же темрява — аномальна, наслідок атак і свідомого знищення інфраструктури з наміром зробити ще гірше. Плюс ще війна в бекграунді і анамнезі.

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А війна в анамнезі означає зовсім нездорове і нестабільне сприйняття погіршень і зіпсовану систему психологічної адаптації, яка за нормальних умов працює майже безвідмовно.

Зараз же темрява — аномальна, наслідок атак і свідомого знищення інфраструктури з наміром зробити ще гірше. Плюс ще війна в бекграунді і анамнезі

Це означає, що багато людей живуть із ментальними проблемами й живуть самі, а в темряві відчуття безнадії та тривоги дуже загострюється. Хто переживав депресії чи тривожні розлади, знає, як це — розбиватись вночі на сотні уламків і щоранку збиратися докупи наново. І просто дотерпіти до ранку стає цілим випробуванням.

Але не все так безнадійно. Бог дав нам мобільний інтернет, павербанки і месенджери. Пишіть тим, хто живе сам, або навіть не сам, але ситуативно почувається самотнім. Пишіть один одному і навіть собі у фейсбук, якісь жарти своїм чи прокльони ворогам, байдуже.

Заговори/напиши, щоб я тебе побачив.

І мені стане не так страшно.

А, може, і взагалі тепло і добре.

Джерело

Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

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