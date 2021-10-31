Пішов із життя український дитячий письменник Володимир Рутківський

Про це повідомила дослідниця творчості Володимира Рутківського Наталя Марченко, передає Еспресо.TV.



Володимир Григорович мешкав в Одесі й до останніх днів життя писав твори для дітей та опікувався долею Корнейчуковської премії. Мріяв "українізувати»"дитячих письменників Одеси й сумлінно з цим працював.



Народився 18 квітня 1937 року на Черкащині. Навчався в Одеському політехнічному інституті. Друкуватися почав 1959 року. Працював на Одеському суперфосфатному заводі, відтак подався в журналістику. Закінчив Вищі літературні курси при Літературному інституті ім. Максима Горького.



В літературі дебютував як поет (у доробку Володимира Рутківського сім поетичних збірок). Утім, письменницьку славу й любов читачів принесли твори для дітей та юнацтва - повісті "Аннушка" (українське видання - "Ганнуся", 2012), "Гості на мітлі", "Бухтик з тихого затону", "Канікули у Воронівці", "Намети над річкою", "Слуга баби-Яги"; повість-легенда «Сторожова застава» (на початку 2021 року у вільному доступі з’явився фільм "Сторожова застава", знятий за повістю Рутківського), книга нарисів «Земля майстрів», п’єса-казка "Прибульці", книга про німецьку окупацію під час Другої світової війни "Потерчата", нагадує Читомо.



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Тривалий час твори Володимира Рутківського були недоступні українському читачеві. За радянських часів письменника не раз звинувачували в українському націоналізмі; в Україні відмовлялися видавати його твори, проте перекладені російською приймали до друку у видавництвах Москви.



Тож в Україні Рутківський став відомий уже за незалежності. Визнання читачів йому принесла пригодницька трилогія про джур козака Швайки, що побачила світ у видавництві "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" впродовж 2007-2010 років. Саме за неї письменник у 2012 році отримав Шевченківську премію.



Лауреат численних літературних нагород, у тому числі премій імені Лесі Українки, Миколи Трублаїні, Віктора Близнеця, рейтингу "ЛітАкцент року 2009" (за другу книжку з трилогії "Джури-характерники"), літературної премії "Книга року BBC 2011" (за історичну дилогію "Сині води"), а також Національної премії України імені Тараса Шевченка (2012). На відсотки від грошової частини Шевченківської премії заснував приватну нагороду в царині дитячої літератури "Джури".



2018 року за книжку "Гості на мітлі" був включений до Почесних списків Андерсена.





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