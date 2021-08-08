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Пішов з життя єдиний дослідник українського підпілля в роки Другої світової на Донеччині Олександр Добровольський

8 серпня, 2021 неділя
16:36
Суспільство

Від перенесеного інсульту не стало історика з міста Слов'янська Добровольського Олександра

Про це сьогодні, 8 серпня 2021 року, повідомили в соцмережах його друзі і приятелі, інформує Еспресо.TV.

"Передчасно пішов з життя дослідник українського націоналістичного руху на Донеччині Сашко Добровольський. Єдиний дослідник підпільного українського руху часів німецької окупації 1941-43 років", - зазначає з цього приводу Дмитро Торець

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За словами ж Дениса Бігунова, 6 серпня Олександра було ушпиталено до лікарні Слов'янська з "важким інсультом":

"Внаслідок раптової хвороби у лікарні міста Слов'янська помер дослідник діяльності українського підпілля на Донеччині ХХ ст., автор книг, збірників документів “ОУН на Донеччині” (том І і ІІ) Сашко Добровольський". 


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