Після деокупації Київщини досі не впізнаним залишається 191 тіло, а зниклими безвісти – 281 людина
Після деокупації Київської області навесні 2022 року досі не впізнаним залишається 191 тіло вбитого окупантами українця, а зниклими безвісти вважають 281 людину
Про це начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов сказав в інтерв'ю Укрінформу.
"Із моменту деокупації вже знайдено 1374 тіла наших співвітчизників. За даними експертів, 717 людей вбито з вогнепальної зброї", - розповів він.
"На жаль, дотепер залишається невпізнаним 191 тіло. Зниклими безвісти вважається 281 особа", - додав Нєбитов.
Він зазначив, що на Київщині було виявлено 15 місць масового захоронення людей, а також три катівні.
- З 2 травня в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти.
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