Про це начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов сказав в інтерв'ю Укрінформу.

"Із моменту деокупації вже знайдено 1374 тіла наших співвітчизників. За даними експертів, 717 людей вбито з вогнепальної зброї", - розповів він.

"На жаль, дотепер залишається невпізнаним 191 тіло. Зниклими безвісти вважається 281 особа", - додав Нєбитов.

Він зазначив, що на Київщині було виявлено 15 місць масового захоронення людей, а також три катівні.