Після деокупації на Київщині виявили тіла 1369 мирних мешканців, убитих росіянами

Про це поінформував керівник Національної поліції України у Київській області Андрій Нєбитов.

"На Київщині вже виявили 1369 тіл вбитих окупантами мирних жителів, 197 тіл громадян залишаються неідентифікованими. 300 осіб наразі рахуються безвісти зниклими", - повідомив Андрій Нєбитов.

Так, зазначається, що правоохоронці на Київщині відкрили більш як 10 тис. кримінальних проваджень за фактом скоєння воєнних злочинів армією РФ.

"Також варто зазначити, що правоохоронці вручили понад 50 підозр військовим РФ за вчинення звірств на території області", - ствердив керівник Нацполіції в Київській області.