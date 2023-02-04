Після деокупації на Київщині виявили тіла 1369 мирних мешканців, убитих росіянами
На Київщині після деокупації регіону від РФ виявлено тіла 1369 мирних жителів, убитих росіянами, 197 людей ще не вдалося ідентифікувати, 300 осіб - безвісти зниклі
Про це поінформував керівник Національної поліції України у Київській області Андрій Нєбитов.
"На Київщині вже виявили 1369 тіл вбитих окупантами мирних жителів, 197 тіл громадян залишаються неідентифікованими. 300 осіб наразі рахуються безвісти зниклими", - повідомив Андрій Нєбитов.
Так, зазначається, що правоохоронці на Київщині відкрили більш як 10 тис. кримінальних проваджень за фактом скоєння воєнних злочинів армією РФ.
"Також варто зазначити, що правоохоронці вручили понад 50 підозр військовим РФ за вчинення звірств на території області", - ствердив керівник Нацполіції в Київській області.
- Нагадаємо, окупанти надалі вчиняють воєнні злочини: загарбники примусово перевезли до Росії понад 14 тис. дітей із захоплених територій України
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.62
Купівля 39.62Продаж 40.33
-
EUR
Купівля 42.63Продаж 43.62
- Актуальне
- Важливе