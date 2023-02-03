Росіяни примусово вивезли з України понад 14 тис. дітей, - представник США в ОБСЄ
Окупанти примусово перевезли до Росії понад 14 тис. дітей із захоплених територій України
Про це під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні заявив постійний представник США при цій організації Майкл Карпентер, передає Укрінформ.
За його словами, агресивна війна Росії продовжує приносити біль і страждання найуразливішим верствам населення України, зокрема дітям.
"За повідомленнями, кремлівська маріонеткова влада примусово депортувала або іншим чином перемістила до Росії понад 14 тис. дітей", - наголосив Карпентер.
Посол згадав, як "губернатор" Севастополя заявляв, що влада Кремля виділила майже $100 тис. на будівництво в окупованому Криму об'єктів для розміщення понад 400 вивезених дітей. Також на російському сайті "Усиновлення в Московській області" опубліковані фотографії 14 дітей, вивезених із Херсонщини.
"Влада РФ передусім прагне ліквідувати всі прояви української національної ідентичності та перетворити всіх українців на лояльних підданих російської імперії", - наголосив Карпентер.
Він також додав, що США продовжать співпрацювати з міжнародними партнерами та Україною, щоб притягнути до відповідальності осіб, які вчинили злочини на українських територіях.
- 18 січня український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив в ефірі Еспресо, що РФ вивезла десятки тисяч дітей з України та не дає інформацію про них.
- 27 січня у ЗМІ з'явилась інформація, що не менш як 14 дітей-сиріт загарбники примусово вивезли з Херсона в дитбудинок "Елочка" в Криму, відомий жорстоким поводженням із дітьми.
- 30 січня Лубінець обговорив із представником Ради Європи проблему депортації до РФ українських дітей.
- Того ж дня Генштаб повідомляв, що на тимчасово окупованій частині Херсонщини, у Каховському районі, росіяни забороняють дітям навчатися онлайн за українською програмою та погрожують примусово вивозити їх на "навчання" в Крим та РФ.
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