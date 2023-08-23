Після катастрофи місії "Луна-25" РФ вивела на орбіту корабель "Прогрес МС-24"
У середу, 23 серпня, відбувся успішний запуск російської ракети "Союз-2.1а", яка винесла на орбіту вантажний космічний корабель "Прогрес МС-24"
Про це інформують ТАСС та Сіньхуа з посиланням на російську космічну корпорацію "Роскосмос".
Ракета-носій "Союз-2.1а" вивела на орбіту вантажний космічний корабель "Прогрес МС-24" з космодрому Байконур в Казахстані. Ракета стартувала о 03:08 ранку за Києвом і відправила космічний апарат на орбіту через дев'ять хвилин.
Політ до Міжнародної космічної станції триватиме близько двох діб. Стикування "Прогрес МС-24" зі службовим модулем "Зірка" заплановано на ранок 25 серпня.
Серед вантажу, який доставить російський космічний корабель, - понад 1,5 тонни різного обладнання та матеріалів, 500 кг палива для заправки станції, 420 кг питної води і 40 кг азоту для поповнення атмосфери станції.
- 19 серпня російська станція "Луна-25" перейшла на нерозрахункову орбіту і зіткнулася з Місяцем, через що місія припинила своє існування.
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