Після катастрофи місії "Луна-25" РФ вивела на орбіту корабель "Прогрес МС-24"

Про це інформують ТАСС та Сіньхуа з посиланням на російську космічну корпорацію "Роскосмос".

Ракета-носій "Союз-2.1а" вивела на орбіту вантажний космічний корабель "Прогрес МС-24" з космодрому Байконур в Казахстані. Ракета стартувала о 03:08 ранку за Києвом і відправила космічний апарат на орбіту через дев'ять хвилин.

Політ до Міжнародної космічної станції триватиме близько двох діб. Стикування "Прогрес МС-24" зі службовим модулем "Зірка" заплановано на ранок 25 серпня.

Серед вантажу, який доставить російський космічний корабель, - понад 1,5 тонни різного обладнання та матеріалів, 500 кг палива для заправки станції, 420 кг питної води і 40 кг азоту для поповнення атмосфери станції.