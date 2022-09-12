Ситуація на Харківщині не закінчить війну, проте кардинально змінить її хід на користь України

Починаючи з минулого тижня для російської армії розпочалась чорна смуга у війні з Україною. Збройні сили України завдали оперативної поразки армії Росії й змогли відвоювати у стрімкому контрнаступі майже всю Харківську область. Окупанти тікають і втрачають дуже велику кількість озброєнь. За попередніми даними, окупанти втратили понад 125 танків, БМП та БТР. Проте даних про захоплену техніку ворога поки що немає. Показово, що частина захопленої техніки та озброєння залишились неушкодженими й будуть застосовані проти росіян нашими підрозділами. Отже, можемо констатувати, що ситуація на Харківщині не закінчить війну, проте кардинально змінить її хід на користь України. Цей висновок дуже оптимістичний, але точно можна погодитись з тим, що після втечі російської армії з Харківської області, здатність Росії щодо захоплення всього Донбасу вже належить до категорії фантастики. Оскільки, наприклад, місто Ізюм був важливим вузлом постачання та логістики всього північного фронту для російської армії. Після контрнаступу ЗСУ на Харківщині втрачають сенс наступальні операції російської армії на Бахмут та навколо міста Донецьк. Оскільки такі наступальні дії не матимуть підтримки з півночі.

В Росії немає сил та засобів, щоб укріпити лінію оборони на Харківщині

Що буде далі? Контрнаступ ЗСУ в Харківській області створив для військового керівництва РФ своєрідний цугцванг. З одного боку, росіяни будуть робити все можливе, щоб зупинити наступ української армії в Луганській та Донецькій областях. Міністерство оборони РФ вже намалювали нову лінію оборони, яка проходить вздовж річки Оскіл. Просто намалювали й не більше. Адже цю лінію оборони потрібно наповнювати силами й засобами, чого в Росії точно вже не вистачає. Це стосується, в першу чергу, підготовленої піхоти та командирів нижньої та середньої ланки. Ворог може перекинути війська з Донеччини та Півдня України, аби сформувати та закріпити лінію оборони вздовж цієї річки. Однак такий маневр значно послабить інші напрямки фронту.



Контрнаступальні дії ЗСУ на Харківщині станом на 12 вересня.

В Росії шукають винних за провал російської армії в Харківській області

В Росії вже почали шукати винних за провал російської армії на Харківщині. Багато хто вбачає винним в цій ситуації міністра оборони РФ Шойгу. Проте не думаю, що так трапиться, оскільки для того, щоб знайти винних, спочатку потрібно визнати поразку. Тому поразку російської армії пропагандистські ЗМІ подають як перегрупування військ. І таку інформацію вони подають без ніяких пояснень.

Росіяни на правому березі Дніпра намагаються домовитись про здачу в полон

Через оперативний успіх ЗСУ на Харківщині, про ситуацію на Півдні почали менше говорити, але це не означає, що українська армія не має успіхів на цьому напрямку. Бойові дії для звільнення від окупантів Півдня України тривають. Ці бойові дії тривають на суходолі за підтримки української авіації та далекобійної артилерії. Є декілька головних напрямків наших ударів. Зокрема в зоні Високопілля, Сухого Ставка та в напрямку дороги між Миколаєвом і Херсоном. Відбуваються позиційні бої. Противник частково деморалізований, проте продовжує здійснювати опір. Впродовж двох останніх тижнів підрозділи ЗСУ змогли просунутись на відстань від 4 до кількох десятків кілометрів. Також під постійним вогневим контролем залишаються мости на правому березі Дніпра. Тому ситуація для противника на правому березі Дніпра виглядає дуже складною. І тут є дві цікаві ситуації. Росіяни на правому березі Дніпра намагаються домовитись про здачу в полон. Про це сьогодні повідомила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. З іншого боку, противник і далі намагається перекидати на цю ділянку фронту техніку та засоби.



Ситуація на Півдні України станом на 12 вересня.



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