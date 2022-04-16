Після критики Стефанчука спікер парламенту Грузії з делегацією прибув до України
До Києва прибула делегація парламентарів з Грузії на чолі з спікером парламенту Шалвою Папуашвілі
Про це спікер повідомив у Twitter.
"Сьогодні у Києві разом із колегами-парламентарями, щоб передати послання Грузії: ми відчуваємо ваш смуток, Грузія підтримує Україну, грузини - з українцями", - написав Папуашвілі.
У складі делегації - віцеспікери Давид Сергієнко, Арчіл Талаквадзе та Леван Іоселіані, голова комітету з питань діаспори Бека Одішарія, представники партій "Лело", "Гірчі", "Республіканської партії" та "За Грузію". Найбільша опозиційна фракція "Єдиний національний рух" не представлена у делегації.
- Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Грузія не приєднається до санкцій проти Росії.
- Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в ефірі телеканалу CNN заявила, що Грузія вирішила брати участь у всіх міжнародних фінансових санкціях проти Росії.
- Україна очікує від Грузії доказів, що вона не допомагає РФ обходити санкції.
- Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук публічно відповів на відмову спікера парламенту. Грузії Шалви Папуашвілі відвідати Бучу разом з іншими керівниками парламентів світу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.97
Купівля 29.97Продаж 31.13
-
EUR
Купівля 32.43Продаж 33.77
- Актуальне
- Важливе