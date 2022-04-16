Після критики Стефанчука спікер парламенту Грузії з делегацією прибув до України

Про це спікер повідомив у Twitter.

"Сьогодні у Києві разом із колегами-парламентарями, щоб передати послання Грузії: ми відчуваємо ваш смуток, Грузія підтримує Україну, грузини - з українцями", - написав Папуашвілі.

У складі делегації - віцеспікери Давид Сергієнко, Арчіл Талаквадзе та Леван Іоселіані, голова комітету з питань діаспори Бека Одішарія, представники партій "Лело", "Гірчі", "Республіканської партії" та "За Грузію". Найбільша опозиційна фракція "Єдиний національний рух" не представлена у делегації.





Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Грузія не приєднається до санкцій проти Росії.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в ефірі телеканалу CNN заявила, що Грузія вирішила брати участь у всіх міжнародних фінансових санкціях проти Росії.

Україна очікує від Грузії доказів, що вона не допомагає РФ обходити санкції.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук публічно відповів на відмову спікера парламенту. Грузії Шалви Папуашвілі відвідати Бучу разом з іншими керівниками парламентів світу.