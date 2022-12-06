Після масованої атаки Росії Резніков обговорив з Остіном посилення української ППО

Про це Резніков написав у твіттері.

"Під час нашої телефонної розмови сьогодні, відразу після масованої ракетної атаки Росії, ми обговорили подальші кроки щодо посилення української ППО", – написав він.

Резніков також висловив вдячність главі Пентагону, "який щиро переживає за ситуацію в Україні".

Як додали в Пентагоні, Ллойд Остін у розмові з міністром оборони України Олексієм Резніковим засудив жорстокі повітряні атаки Росії на цивільну інфраструктуру України та підкреслив непохитну прихильність США у підтримці здатності України протистояти агресивній війні Росії.

"Держсекретар Остін підтвердив, що протиповітряна оборона є пріоритетом для зусиль США у сфері безпеки, що стало очевидним завдяки нещодавнім зобов’язанням надати Україні додаткові боєприпаси для наданих США національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS), а також можливості для протидії безпілотним літальним системам", - йдеться в повідомленні на сайті Пентагону.

Росія 5 грудня масовано обстріляла Україну ракетами. В Укренерго підтвердили влучання російських ракет в енергетичні об'єкти. Через російські обстріли енергооб'єктів по всій Україні ввели режим аварійних відключень



Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb