Після мільйонів років еволюції інтелекту в нас рівно стільки, аби бути навдивовижу тупими, - легенда англійського футболу про визнання Росією "Л/ДНР"
Колишній англійський футболіст Гарі Лінекер заявив, що через визнання Росією "Л/ДНР", Європа опинилася на межі війни
Про це Лінекер написав у twitter.
За словами найкращого бомбардира чемпіонату світу-1986, історія нічому не вчить людство.
"Європа на межі війни. Люди – дивовижні створіння. Після мільйонів років еволюції інтелекту в нас рівно стільки, щоб бути навдивовижу тупими", – обурився Лінекер.
- Нагадаємо, 22 лютого колишній футболіст київського "Динамо", а нині мер Тбілісі Каха Каладзе підтримав Україну на тлі визнання Росією "Л/ДНР".
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