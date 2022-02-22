Після мільйонів років еволюції інтелекту в нас рівно стільки, аби бути навдивовижу тупими, - легенда англійського футболу про визнання Росією "Л/ДНР"

Про це Лінекер написав у twitter.

За словами найкращого бомбардира чемпіонату світу-1986, історія нічому не вчить людство.

"Європа на межі війни. Люди – дивовижні створіння. Після мільйонів років еволюції інтелекту в нас рівно стільки, щоб бути навдивовижу тупими", – обурився Лінекер.



Нагадаємо, 22 лютого колишній футболіст київського "Динамо", а нині мер Тбілісі Каха Каладзе підтримав Україну на тлі визнання Росією "Л/ДНР".

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