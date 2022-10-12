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Після невдач в Україні Росія більше не є наддержавою, - міністр оборони Британії

12 жовтня, 2022 середа
18:56
Світ Володимир Путін

На думку міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, в президента Росії Владіміра Путіна починає з’являтися розуміння, що РФ більше не є наддержавою через низку невдач російської армії в Україні

Про це Воллес сказав в інтерв’ю Evening Standard.

"Він (Путін, - ред.) щойно виявив, що (Росія, - ред.) – не наддержава. Це ключовий момент. З одного боку, ви повірили у власний хайп, паради, на яких ви рахували танки, вважали, що є невразливими, а на ділі – ні", – сказав він.

Глава британського Міноборони вважає, що російські сили програють в Україні через "свої військові можливості" та хибні "стратегічні припущення" свого керівництва.

"На кожному кроці вони недооцінювали Україну і переоцінювали Росію. Але у Путіна в схованці є мільйони людей, яких він може запхати у м'ясорубку без правил, без поваги до людських життів, до невинних людей і цивільного населення", – додав Воллес.

Він додав, що в останні дні контрнаступ України в Херсонській області сповільнився, та вона все одно зберігає перевагу, тоді як Росія "стикається з катастрофічною втратою бойового духу, поганим оснащенням, значним дефіцитом боєприпасів та політичною нестабільністю".

"Його (Путіна, - ред.) стратегічні припущення, схоже, помилкові в усьому. Навіть вчора (в понеділок, - ред.) обстріл мізерною кількістю ракет по випадкових цивільних об'єктах, в той час, як ви повинні були обстрілювати військові цілі, не є стратегічним або розумним використанням ваших обмежених ресурсів", – вважає міністр оборони Британії.

  • Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що суперечки всередині Росії про поразки її армії в Україні лише негативно повпливають на спроможність росіян вести подальші бойові дії. Він зауважив, що розкол всередині російського суспільства дуже сприятливий для здобуття Україною ще більших успіхів на полі бою.

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Володимир Путін
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