Про це Воллес сказав в інтерв’ю Evening Standard.

"Він (Путін, - ред.) щойно виявив, що (Росія, - ред.) – не наддержава. Це ключовий момент. З одного боку, ви повірили у власний хайп, паради, на яких ви рахували танки, вважали, що є невразливими, а на ділі – ні", – сказав він.

Глава британського Міноборони вважає, що російські сили програють в Україні через "свої військові можливості" та хибні "стратегічні припущення" свого керівництва.

"На кожному кроці вони недооцінювали Україну і переоцінювали Росію. Але у Путіна в схованці є мільйони людей, яких він може запхати у м'ясорубку без правил, без поваги до людських життів, до невинних людей і цивільного населення", – додав Воллес.

Він додав, що в останні дні контрнаступ України в Херсонській області сповільнився, та вона все одно зберігає перевагу, тоді як Росія "стикається з катастрофічною втратою бойового духу, поганим оснащенням, значним дефіцитом боєприпасів та політичною нестабільністю".

"Його (Путіна, - ред.) стратегічні припущення, схоже, помилкові в усьому. Навіть вчора (в понеділок, - ред.) обстріл мізерною кількістю ракет по випадкових цивільних об'єктах, в той час, як ви повинні були обстрілювати військові цілі, не є стратегічним або розумним використанням ваших обмежених ресурсів", – вважає міністр оборони Британії.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що суперечки всередині Росії про поразки її армії в Україні лише негативно повпливають на спроможність росіян вести подальші бойові дії. Він зауважив, що розкол всередині російського суспільства дуже сприятливий для здобуття Україною ще більших успіхів на полі бою.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb