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Поразки і втрати РФ починають доноситися до росіян вже навіть через їхніх пропагандистів і блогерів, - Згурець

3 жовтня, 2022 понедiлок
10:41
війна з Росією Сергій Згурець

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що суперечки всередині Росії про поразки її армії в Україні лише негативно повпливають на спроможність росіян вести подальші бойові дії

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ми бачимо, що російські мілітарні блогери починають говорити про те, що реальність війни з Україною для російських громадян є іншою. Тобто є втрати, є поразки та неспроможність військового керівництва проводити навіть оборонні операції російської армії, не те щоб наступальні. І цей тренд з такою жорсткою інформацією починає доноситися до російського суспільства і навіть уже через російських пропагандистів, не лише через блогерів. І оці відлуння, які потім починають накладатися на суперечку Кадирова і Пригожина, звинувачення генштабу РФ показують про те, що лінії розколу і в російському суспільстві, і у військовому керівництві стають все більшими", - сказав Сергій Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express зауважив, що такий розкол всередині російського суспільства дуже сприятливий для здобуття Україною ще більших успіхів на полі бою.

"Це власне, на мою думку, лише негативно повпливає на спроможність росіян вести подальші дії, тому що немає впевненості у розумінні цієї військової операції. Втрати зростають, керівництво починає там жерти один одного і фактично це нам грає на руку, особливо на тлі тих успіхів, які зараз ми маємо по декількох напрямках і в зоні Лиману, і на Херсонщині. Так що думаю, що важливо дотискати противника і частково розуміти, що вони починають жерти один одного", - зазначив він.

  • Очільник Чечні Рамзан Кадиров звинуватив у поразці Росії у Лимані на Донеччині командувача центрального військового округу РФ генерал-полковника Олександра Лапіна.
  • Чеченський лідер Рамзан Кадиров і бізнесмен, власник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин розкритикували військове командування РФ після звільнення українськими воїнами Лимана на Донеччині.

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