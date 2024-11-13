Зеленський відзвітував про роботу над внутрішнім Планом стійкості України
Українська влада активно працює над реалізацією внутрішнього Плану стійкості нашої держави
Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні за 13 листопада.
За словами президента, внутрішній План стійкості України наповнить силою все те, що влада представила партнерам у Плані перемоги.
"Сьогодні були наради з урядовцями, керівниками державних компаній, а також відповідальними в ОП за напрямами, секретарем РНБО. Включаємо в документ і те, що пропонували громадські організації. Триватимуть і надалі такі обговорення з усіма, чия експертиза може підтримати державу. Потрібен детальний, доктринальний підхід. Щоб наша держава зараз вистояла. І треба дотиснути Росію до чесного миру. Обов’язково всі внутрішні сили консолідуємо. Вдячний усім, хто нам допомагає!", - йдеться у зверненні Зеленського.
- 13 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Говорили про військову та гуманітарну ситуацію в Україні.
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