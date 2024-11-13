Зеленський обговорив з Шольцом військову та гуманітарну ситуацію в Україні

Про це повідомив речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт, передає Укрінформ.

"Канцлер підтвердив постійну та непохитну солідарність із Україною на тлі агресії Росії, що триває майже 1000 днів. Він запевнив, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну у військовій сфері в тісній координації з європейськими та міжнародними партнерами", - розповів речник.

За його словами, Володимир Зеленський подякував уряду Німеччини за військову підтримку, особливо для посилення протиповітряної оборони України.

Зазначається, що федеральний канцлер і український президент домовилися продовжувати конструктивний обмін думками щодо можливих шляхів до справедливого миру в Україні та підтримувати тісні контакти.