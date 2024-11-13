Росіяни облаштували військовий опорний пункт за 60 км від Сумщини, - "Кордон.Медіа"
У Брянській області РФ терористи облаштували військовий опорний пункт, він розташований неподалік кордону з Україною
Про це повідомляє сумське видання "Кордон.Медіа".
Військовий опорний пункт росіяни облаштували у селищі Первомайське Брянської області. Обʼєкт розташований за 60 км від держкордону з Україною - навпроти Свеської громади Сумської області.
"З серпня 2024 року українські військові помічають там активність: росіяни влаштували військовий опорний пункт, розрили систему окопів. На околицях селища час від часу зʼявляються "Урали", особовий склад і військові вантажівки. Усе це створює масштабний захисний рубіж, можливо, на випадок ескалації", - йдеться у матеріалі "Кордон.Медіа".
- Російська окупаційна армія щодня атакує Сумську область, застосовуючи в середньому 30 КАБів і 40 FPV-дронів.
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