Після 2025 Росія може недоотримати понад 6 млрд євро, якщо зупинити транспортування газу через українську ГТС, - екснардепка Войціцька
Директорка з адвокації в енергетичному секторі ГО "Міжнародний центр Перемоги України" Вікторія Войціцька повідомила, що після заборони транспортування російського газу через українську ГТС, Росія може недоотримати до власного бюджету понад 6 млрд євро
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Якщо говорити про те, скільки РФ може недоотримати у свій бюджет коштів тоді, коли транспортування газу буде зупинене через українську ГТС, то це залежить від багатьох факторів. Зокрема, від цін на газ, які будуть на той момент на ринку. Втім, якщо аналізувати історичні дані та подивимось конкретно на цифри цього року, то можемо констатувати, що Росія після 2025 року може недоотримати в бюджет понад 6 млрд євро, якщо буде зупинене транспортування газу через українську ГТС. Це дуже велика сума. До того ж Україна за контрактом мала б отримувати від Росії понад 1 млрд євро за транспортування", - розповіла Войціцька.
Екснардепка наголосила, що питання заборони транспортування російського газу через українську ГЕС не потрібно навіть обговорювати.
"Дуже велике питання, чи ми взагалі отримуємо ці кошти. По-друге, цифри різняться дуже. Давати можливість заробити такі кошти, які йдуть на війну, просто неприпустимо. Тому, тут точно не повинно виникати питань щодо того, чи повинна Україна сприяти такому розвитку подій та далі транспортувати російський газ", - додала вона.
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