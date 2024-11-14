На Донеччині затвердили примусову евакуацію цивільних з Волноваського району

Про це повідомляє Донецька обласна державна адміністрація.

Йдеться про такі населені пункти, як Велика Новосілка, Андріївка, Багатир, Времівка, Зелений Кут, Золота Нива, Костянтинопіль, Новий Комар, Новоукраїнка, Одрадне, Олексіївка, Петропавлівка, Розлив, Слов’янка, Улакли, Шевченково.

Евакуація відбуватиметься до безпечних регіонів країни.

"У нас працюють з метою евакуаційних заходів ДСНС, Національна поліція, волонтерські організації. З цією метою діє евакуаційний хаб. Є маршрути евакуації. Люди виїжджають самі або звертаються на гарячу лінію", - заявив заступник голови Донецької ОВА Олександр Шевченко.

За його словами, на момент підписання протоколу в цих населених пунктах мешкали 174 дитини, наразі всі діти евакуйовані. Також у цих населених пунктах досі залишаються 1600 людей.