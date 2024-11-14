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На Донеччині затвердили примусову евакуацію цивільних з Волноваського району

Катерина Єсікова
14 листопада, 2024 четвер
06:55
Війна з Росією евакуація

На засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації затвердили рішення щодо примусової евакуації місцевих з Волноваського району

Зміст

Про це повідомляє Донецька обласна державна адміністрація.

Йдеться про такі населені пункти, як Велика Новосілка, Андріївка, Багатир, Времівка, Зелений Кут, Золота Нива, Костянтинопіль, Новий Комар, Новоукраїнка, Одрадне, Олексіївка, Петропавлівка, Розлив, Слов’янка, Улакли, Шевченково. 

Евакуація відбуватиметься до безпечних регіонів країни.

"У нас працюють з метою евакуаційних заходів ДСНС, Національна поліція, волонтерські організації. З цією метою діє евакуаційний хаб. Є маршрути евакуації. Люди виїжджають самі або звертаються на гарячу лінію", - заявив заступник голови Донецької ОВА Олександр Шевченко.

За його словами, на момент підписання протоколу в цих населених пунктах мешкали 174 дитини, наразі всі діти евакуйовані. Також у цих населених пунктах досі залишаються 1600 людей.

  • Евакуація цивільного населення на Донеччині відбувається під російськими обстрілами. Ситуація в Кураховому важка - вивезення людей планують завчасно.

 

Теги:
Новини
Суспільство
Донеччина
Волноваха
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