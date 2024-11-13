Ситуація в Кураховому важка, евакуація жителів планується завчасно, - поліція Донеччини

Про це повідомляє начальник відділу комунікації поліції Донецької області Павло Дяченко в ефірі Радіо Свобода.

"Ситуація дуже важка, евакуація проводиться, але передумова для цього – планування. Щоб не наражати на небезпеку цивільних, це треба робити дуже швидко, в найкоротші терміни. Нещодавно близько десяти осіб забрали за один раз – собак, котів, і це все за умов, коли ворог завдає ударів по Кураховому", - заявив правоохоронець.

За його словами, головною небезпекою під час евакуації залишаються атаки росіян - ворожа армія вдається до атак цивільного транспорту.

Дяченко наголосив, що головною небезпекою евакуації є ворожі удари - КАБами, артилерією та FPV-дронами.

"Вони б’ють по всіх напрямках, б’ють по цивільних автівках. Не можна сказати, що вони не бачать, що це звичайна цивільна машина і що люди їдуть на невеликому легковику і не становлять загрози", – заявив він.