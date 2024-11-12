РФ вдарила по селищу Біленьке на Донеччині: поранено підлітка
Російська терористична армія у вівторок, 12 листопада, атакувала селище Біленьке у Донецькій області, внаслідок чого зазнав поранень 16-річний хлопець
Про це інформує ДСНС.
Вказано, що внаслідок російського авіаудару поранено 16-річного підлітка. Крім того, пошкоджено приватні будинки, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт.
"За різними адресами виникли три пожежі. Рятувальники ліквідували загоряння приватного житлового будинку, 3 господарчих споруд й автомобіля, загальною площею 470 кв.м", - розповіли у ДСНС.
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
- За добу 11 листопада на Херсонщині через російські обстріли двоє людей загинуло, також одна людина отримала поранення.
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