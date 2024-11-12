РФ вдарила по селищу Біленьке на Донеччині: поранено підлітка

Про це інформує ДСНС.

Вказано, що внаслідок російського авіаудару поранено 16-річного підлітка. Крім того, пошкоджено приватні будинки, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт.

"За різними адресами виникли три пожежі. Рятувальники ліквідували загоряння приватного житлового будинку, 3 господарчих споруд й автомобіля, загальною площею 470 кв.м", - розповіли у ДСНС.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС