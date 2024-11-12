На Херсонщині за добу через ворожі обстріли загинули 2 людини

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, вчора під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Михайлівка, Станіслав, Берислав, Антонівка, Микільське, Саблуківка, Одрадрокам'янка, Веселе, Садове, Софіївка, Осокорівка та Херсон.

В ОВА зазначили, що росіяни поцілили в освітній та медичний заклади, заклад культури, а також житлові квартали, зокрема, пошкодили багатоповерхівку та 8 приватних будинків. Крім того, окупанти понівечили гараж та приватні автомобілі.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 1 - дістала поранення", - написав Прокудін.