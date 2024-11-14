У Києві три застосунки, пов'язані з побутом міста, об'єднали в один

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Йдеться про застосунки "1551", "Мобільний додаток керівника" та "Чисте місто з 1551". Відтепер вони працюватимуть на базі Контактного центру 1551.

За словами Кличка, об'єднання застосунків зменшить час опрацювання звернень громадян, запровадить системний контроль за їх виконанням у районах Києва і зробить прибирання вулиць, прибудинкових та інших територій ефективнішим.

"Цього року платформа стала доступною і для інспекторів Департаменту територіального контролю Києва, що робить контроль більш оперативним. Також нова платформа допомагає головам районів та службам столиці ефективніше реагувати на ситуацію на територіях, за які вони відповідають, та належним чином забезпечувати чистоту в місті", - йдеться у повідомленні.