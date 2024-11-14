Цілковита повнота влади: республіканці зберегли більшість у Палаті представників, - CNN

Про це інформує CNN.

Відтак, республіканці забезпечили собі монополію на владу, отримавши контроль над обома палатами Конгресу.

Видання зазначає, що це означатиме, що обраний президент Дональд Трамп матиме можливість реалізувати програму, яка включає радикальне скорочення податків, жорстке дотримання імміграційного законодавства та трансформацію внутрішньої і зовнішньої політики.

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За оцінками NBC News, республіканці зайняли 218 місць, необхідних для забезпечення більшості.