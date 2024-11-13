"Хоча б не такі слабодухі, як в попередній адміністрації": політтехнолог Загородній про призначення в команді Трампа

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Дональд Трамп діє і буде діяти відповідно до інтересів США. Тому він має своє бачення, хто має працювати в його адміністрації й ми ніяк на це не можемо вплинути. Щодо нових призначень в команді Трампа, то я гадаю, що ці люди хоча б не будуть такими слабкодухими, як в попередній адміністрації", - зазначив Загородній.

За словами політтехнолога, Москва, ймовірно, отримала негативні сигнали від Дональда Трампа. Оскільки, там дуже активно заперечують будь-які розмови Путіна з Трампом, що свідчить про те, що якщо розмова й відбулась, в Кремлі точно не залишились задоволені результатами.

"Варто також наголосити на історії з дзвінком Трампа Путіну. Був цей дзвінок, чи ні, невідомо. Втім, реакція Москви дуже красномовна, оскільки, вони заперечують, що така розмова відбулась. В оточенні ж Трампа наголосили на тому, що вони не коментують приватні розмови. Це означає, що розмова, якщо вона була, відбулась не дуже райдужно для Кремля. Вони там в Росії бігали й розповідали, що про все вже домовились. Судячи з усього, не все так добре, як би того хотілось у Москві", - додав він.