Путін урізав виплати пораненим на війні проти України
Російський диктатор Володимир Путін підписав указ, згідно з яким значно зменшуються виплати солдатам, які отримали нетяжкі поранення на війні проти України
Про це пише видання "Медуза".
У виданні зазначають, що раніше окупантам виплачували по 3 мільйони рублів за будь-яке поранення. Таку суму могли отримати навіть ті, хто мав легкі осколкові поранення.
Згідно ж із новим указом, виплати становитимуть:
- 3 млн рублів – за тяжкі поранення;
- 1 млн рублів – за легкі поранення;
- 100 тис. рублів – за "інші легкі травми".
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