Путін урізав виплати пораненим на війні проти України

Про це пише видання "Медуза".

У виданні зазначають, що раніше окупантам виплачували по 3 мільйони рублів за будь-яке поранення. Таку суму могли отримати навіть ті, хто мав легкі осколкові поранення.

Згідно ж із новим указом, виплати становитимуть:

3 млн рублів – за тяжкі поранення;

1 млн рублів – за легкі поранення;

100 тис. рублів – за "інші легкі травми".

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