Уряд спрямує реверсну дотацію на підтримку деокупованих та прифронтових громад

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

"Зазначу, що Уряд схвалив проєкт Державного бюджету України на 2025 рік, яким передбачив перерозподілити 14,9 млрд грн реверсної дотації для того, щоб підтримати саме деокуповані й прифронтові громади. Це справедливе та необхідне рішення для людей, які зараз забезпечують життєдіяльність в найважчих умовах війни", - зазначив Кулеба.

Він додав, що окрім цього, держава додатково виділяє 37,5 млрд грн для громад, що зазнали негативного впливу у зв’язку із повномасштабною збройною агресією Росії.

"В рамках регіональної політики маємо розподіляти грошовий ресурс таким чином, щоб громади, які потерпають від обстрілів та знаходяться близько до лінії зіткнення, залишалися спроможними", - наголосив Кулеба.

За його словами, це "частина внутрішньої стійкості та згуртованості всередині країни".

"Окремо висловлюю позицію Міністерства розвитку громад та територій, що 64% ПДФО мають зберігатися в громадах. Це також важливо для підтримки спроможності людей на місцях", - додав Олексій Кулеба.