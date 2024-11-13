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Уряд спрямує реверсну дотацію на підтримку деокупованих та прифронтових громад

Катерина Ганжа
13 листопада, 2024 середа
22:30
Економіка Олексій Кулеба

У проєкті держбюджету на 2025 рік передбачено перерозподіл 14,9 млрд грн реверсної дотації для підтримки деокупованих та прифронтових громад. Окрім цього, держава виділить 37,5 млрд грн для громад, які постраждали від збройної агресії РФ

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Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

"Зазначу, що Уряд схвалив проєкт Державного бюджету України на 2025 рік, яким передбачив перерозподілити 14,9 млрд грн реверсної дотації для того, щоб підтримати саме деокуповані й прифронтові громади. Це справедливе та необхідне рішення для людей, які зараз забезпечують життєдіяльність в найважчих умовах війни", - зазначив Кулеба. 

Він додав, що окрім цього, держава додатково виділяє 37,5 млрд грн для громад, що зазнали негативного впливу у зв’язку із повномасштабною збройною агресією Росії.

"В рамках регіональної політики маємо розподіляти грошовий ресурс таким чином, щоб громади, які потерпають від обстрілів та знаходяться близько до лінії зіткнення, залишалися спроможними", - наголосив Кулеба. 

За його словами, це "частина внутрішньої стійкості та згуртованості всередині країни". 

"Окремо висловлюю позицію Міністерства розвитку громад та територій, що 64% ПДФО мають зберігатися в громадах. Це також важливо для підтримки спроможності людей на місцях", - додав Олексій Кулеба.

  • 13 вересня Кабмін затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Очікувалося, що доходи державного бюджету у 2025 році становитимуть 2 трлн грн, а видатки - 3,6 трлн грн.
  • 28 жовтня Бюджетний комітет парламенту рекомендував до першого читання проєкт держбюджету на 2025 рік і проєкт Бюджетних висновків.
  • 30 жовтня Верховна Рада України підтримала правку, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам у 2025 році на 3 млрд грн.
  • 31 жовтня Верховна Рада проголосувала у першому читанні за проєкт державного бюджету на 2025 рік.
  • 8 листопада уряд схвалив проєкт Держбюджету на 2025 рік до другого читання. 
Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
державний бюджет
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