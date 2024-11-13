Курахове може перетворитися на "мʼясорубку", що виснажить російські ресурси перед наступом на Покровськ, - "Інформаційний спротив"

Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в етері "Еспресо".

"Виснаження вже відбувається, оскільки росіяни витрачають свої ресурси. Деякі російські формування, що діють на Покровсько - Курахівському напрямку, задіяли додаткові резерви. Наприклад, Друга загальновійськова армія, яка входить до складу групи військ "Центр", нещодавно була підсилена 61-ю окремою бригадою морської піхоти. Зона відповідальності цієї бригади — Лівобережна Херсонщина, Олешки, але її передислокували на Покровський напрямок для підсилення. Тобто резерви вже витрачають, і Курахове може перетворитися на м’ясорубку, яка максимально пропустить через себе російський ресурс, і окупантам не вистачить потенціалу, щоб розпочати наступальні дії на Покровськ", - зазначив він.

Коваленко каже, що не варто розраховувати на те, що Курахове вдасться утримати в обороні до самого кінця. Потрібно готуватися до того, що в якийсь момент наш гарнізон буде змушений відступити. Проте дещо може загальмувати дії росіян на цій ділянці фронту.

"Курахове має особливості рельєфу. Зараз росіяни намагаються закріпитися на східних околицях Курахового, але між східною частиною міста та його центром проходить Балка Довга — природна перешкода, яка може стати довгостроковим гальмівним елементом для наступаючих військ. Наприклад, як це було в Часовому Яру, коли канал довгий час був природною перешкодою, що не дозволяла росіянам закріпитися на правому березі. Тому такі особливості можуть бути використані для максимального уповільнення росіян в районі Курахового", - пояснив він.