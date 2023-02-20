Після оголошення боротьби з партизанським рухом на Луганщині росіяни відключили мобільний зв'язок, - ОВА
На території тимчасово окупованої Луганщини рашисти масово почали відключати мобільний зв'язок. В обласній адміністрації припускають, що так ворог бореться з партизанським рухом
Про це інформує Луганська обласна військова адміністрація.
"Дев'ять днів тому, оголосивши боротьбу з партизанським рухом, загарбники на Луганщині відключили послугу мобільного інтернету у місцевого оператора. Щоправда, у багатьох жителів області ця послуга почала зникати за декілька днів до оголошеної дати", - наголошують в пресслужбі.
19 лютого відключили мобільний зв'язок у частині регіону. Рашисти виправдовують відсутність зв'язку аварією на магістральних лініях. В обласній адміністрації наголошують на омані мирних жителів, адже проаналізувавши території відключень, де зникло покриття, "аварія" сталася одночасно в декількох місцях.
"Тепер немає зв’язку не те що з підконтрольною Уряду України територією, а й між сусідніми захопленими містами", - пише відомство.
Водночас на чоловіків в області окупаційна влада тисне "базою особистих даних військовозобов’язаних, що ухиляються від мобілізації", яку нібито склали на Луганщині "дільничні та активні громадяни".
Через велику кількість поранених російських військових терміново набирають медиків. Скільки саме їх потрібно - не повідомляють. Обіцяють грошове забезпечення більше, ніж у штурмовиків.
- Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що російському війську бракує резервів, аби збільшити масштаб чи інтенсивність наступу у Луганській області.
- Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на українській землі щонайменше 143 680 військових, 3316 танків, 299 літаків.
- Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що на Луганщині ворог сконцентрував величезну кількість техніки та особового складу.
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