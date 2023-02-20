Про це інформує Луганська обласна військова адміністрація.

"Дев'ять днів тому, оголосивши боротьбу з партизанським рухом, загарбники на Луганщині відключили послугу мобільного інтернету у місцевого оператора. Щоправда, у багатьох жителів області ця послуга почала зникати за декілька днів до оголошеної дати", - наголошують в пресслужбі.

19 лютого відключили мобільний зв'язок у частині регіону. Рашисти виправдовують відсутність зв'язку аварією на магістральних лініях. В обласній адміністрації наголошують на омані мирних жителів, адже проаналізувавши території відключень, де зникло покриття, "аварія" сталася одночасно в декількох місцях.

"Тепер немає зв’язку не те що з підконтрольною Уряду України територією, а й між сусідніми захопленими містами", - пише відомство.

Водночас на чоловіків в області окупаційна влада тисне "базою особистих даних військовозобов’язаних, що ухиляються від мобілізації", яку нібито склали на Луганщині "дільничні та активні громадяни".

Через велику кількість поранених російських військових терміново набирають медиків. Скільки саме їх потрібно - не повідомляють. Обіцяють грошове забезпечення більше, ніж у штурмовиків.