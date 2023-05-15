Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Білорусі.

Лукашенко під час перебування на базі ППО зазначив, що війська у підвищеній бойовій готовності перебувають уже протягом кількох діб.

"Як доповіли президенту, у суботу після інцидентів перевели до ступеня готовності номер один", - йдеться у повідомленні.

"Три доби після подій поруч із нами. Я маю на увазі в Брянській області, коли було збито чотири повітряні судна. Ми мусили на це реагувати. З того часу ми перебуваємо у більш підвищеній готовності, наші війська", - сказав Лукашенко.