Після падіння авіації РФ у Брянській області Білорусь перевела сили ППО у "готовність номер один"
15 травня стало відомо, що сили протиповітряної оборони Білорусі перебувають у повній бойовій готовності
Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Білорусі.
Лукашенко під час перебування на базі ППО зазначив, що війська у підвищеній бойовій готовності перебувають уже протягом кількох діб.
"Як доповіли президенту, у суботу після інцидентів перевели до ступеня готовності номер один", - йдеться у повідомленні.
"Три доби після подій поруч із нами. Я маю на увазі в Брянській області, коли було збито чотири повітряні судна. Ми мусили на це реагувати. З того часу ми перебуваємо у більш підвищеній готовності, наші війська", - сказав Лукашенко.
- Нагадаємо, 13 травня 2023 року, у прикордонній з Україною Брянській області зазнали аварії 2 гелікоптери Мі-8, літак Су-34 і Су-35. За попередніми даними їх могли збити зенітними ракетами.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що до авіакатастроф у Брянській області причетна російська протиповітряна оборона.
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