Після перемоги тиск суспільства на владу буде жорсткішим, - Сергій Жадан
Український письменник, поет, перекладач та співак Сергій Жадан вважає, що після перемоги України у війні проти Росії взаємини влади та суспільства зміняться
Про це він заявив у бесіді із журналісткою Сонею Кошкіною.
За його словами, новий суспільний договір "буде набагато жорсткішим".
"Я думаю, що з боку суспільства буде значно більший тиск і значно більший контроль. Принаймні, мені так здається і є така певна ілюзія", - зазначив Жадан.
Одночасно, як наголосив письменник, зросте й загроза політичного популізму.
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"Місцями, мені здається, це буде небезпечно, тому що там, де є надмірний тиск на інституції, це, очевидно, дуже хороше поле для маніпуляцій з боку політикуму, для популізму. Коли політикум не так керується доцільністю якоюсь суспільною, як кон'юнктурними настроями сьогоднішніми. А сьогодні зранку усі хочуть гарячої води - давайте ввімкнем цю гарячу воду! А завтра усі забули про гарячу воду - давайте ми її відімкнем, а ввімкнем щось інше, чого вимагає суспільство", - пояснив Сергій Жадан.
"Не суспільство, а фейсбук, до речі", - додав письменник.
- Протягом 2023 року Жадан вже випустив дві поетичні збірки - "Скрипниківка" та "Птах: пісні, що стали віршами".
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