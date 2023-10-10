Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура Після першого вікенду український фільм "Велика Прогулянка" переглянуло щонайменше 41 тис. глядачів

Після першого вікенду український фільм "Велика Прогулянка" переглянуло щонайменше 41 тис. глядачів

10 жовтня, 2023 вiвторок
17:05
Культура На фото: кадр з фільму "Велика Прогулянка"

Комедія "Велика Прогулянка" побила рекорди касових зборів у перший вікенд. Фільм вийшов на екрани українських кінотеатрів 5 жовтня і вже зібрала понад 6 мільйонів гривень за перші прокатні вихідні

Про це інформує Держкіно України.

За перші дні показу стрічки "Велика Прогулянка" було продано квитків на 41 070 місць, а загальна сума зборів склала 6 047 248 грн.

Сюжет розгортається навколо двох абсолютно різних сімей: працівників культури Драгоманових та районних бізнесменів Наливайченків. У теплі весняні вихідні вони вирішують традиційно вибратися "на шашлики" - доля зводить їх на одній галявині, котру кожна з сімей вважає "своєю".

Ситуація стає ще складнішою, коли на майданчику з’являється третя сторона - злочинець, який сховав свої гроші там і бере дітей обох сімей у заручники. В результаті обидві сім’ї повинні об’єднатися, щоб врятувати своїх дітей.

Що відомо про комедію "Велика Прогулянка"

"Велика прогулянка" - це українська комедія 2021 року. Стрічка мала вийти на великі екрани 24 лютого 2022 року, проте прем'єру вирішили перенести у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ.

Режисером комедії став Олег Зборойський, відомий за серіалом "Ворожка". У головних ролях виступили Юрій Ткач, Олена Кравець, Олексій Завгородній, Андрій Ісаєнко та Ірина Гатун.

Стрічка наповнена перипетіями, химерними жартами та зоряною появою культового виконавця ESC 2007 року Андрія Данилка.

28 вересня на великих екранах Німеччини стартував прокат української комедії "Велика Прогулянка".

Новини
Суспільство
Кіно
Читайте також:
9 жовтня, 2023 понедiлок
На Київщині затримали бізнесмена, який перерахував окупантам понад 15 млн грн
8 жовтня, 2023 неділя
Екскомандир роти батальйону "Айдар" Дикий назвав подію, після якої поразка Росії стане неминучою
9 жовтня, 2023 понедiлок
ISW: Росія готується до ймовірних конфліктів з країнами НАТО
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.4
    Купівля 37.4
    Продаж 38.1
  • EUR
    Купівля 39.66
    Продаж 40.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
10 жовтня
17:33
Володимир Зеленський
Промову Зеленського у парламенті Румунії могли скасувати через проросійських парламентарів, - ЗМІ
17:32
імпорт електроенергії
Через негоду знеструмлено частину абонентів у 4 областях: ситуація в енергосистемі станом на 10 жовтня
17:28
На фото: електрична вантажівка
Mercedes-Benz представила електричну вантажівку
17:23
Олаф Шольц
Серед пріоритетів – ППО: Шольц і Макрон обговорили подальшу підтримку України
17:09
Ексклюзив
Ізраїль
Посол України в Ізраїлі: проблеми виїзду з країни немає, але через ажіотаж квиток коштує $800
17:00
СБУ затримала організаторку "референдуму" в окупованій Чорнобаївці
16:42
Кількість загиблих унаслідок російського удару по селу Гроза зросла до 53
16:41
Євросолідарність
"Євросолідарність" вимагає від уряду зупинити тиск Держаудитслужби на КБ "Луч" та інші оборонні підприємства
16:40
ХАМАС напав на Ізраїль
В Ізраїлі заявили про знищення двох високопосадовців ХАМАСу
16:29
Ексклюзив
ХАМАС напав на Ізраїль
У Defense Express назвали типи зброї, яку Росія могла передати бойовикам ХАМАС
16:25
Кевін Маккарті
Маккарті заявив, що готовий повернутися на посаду спікера палати представників
16:18
Оновлено
сектор Газа
ХАМАС завдав удару по центральних містах Ізраїлю
16:04
Іван Вигівський
Співпрацювати з РФ погодилися менше 0,5% поліцейських на окупованих територіях, - Вигівський
16:00
технології, ЗСУ
В Україні розробили рацію, сигнал якої ворог не може заглушити та розшифрувати
15:49
Кая Каллас
Естонія готова відмовитись від фінансової допомоги ЄС, якщо Україна вступить до Євросоюзу, - Каллас
15:47
Оновлено
Володимир Зеленський та Клаус Йоханніс
Є важливе рішення про підготовку пілотів для F-16, - Зеленський на зустрічі з президентом Румунії
15:43
Ексклюзив
Маріупольський порт
Росіяни посилюють військову логістику через порт Маріуполя, - депутат міськради Забавін
15:41
Ексклюзив
Прогризаємо оборону ворога і просуваємося вперед: замкомбата 5-ї ОШБр про ситуацію біля Бахмута
15:41
Оновлено
Жозеп Боррель
Боррель скликав екстрене засідання голів МЗС Євросоюзу: на нього запросили представників Ізраїлю та Палестини
15:34
Перші дні
"Перші дні": Netflix покаже український серіал про початок повномасштабної війни
15:05
Ексклюзив
ХАМАС напав на Ізраїль
Захід стримуватиме Ізраїль від дій щодо Лівану або Ірану, - Мусієнко
14:58
У поліції Харківщини відповіли на брехню Небензі в ООН про "неонацистів" у Грозі під час удару РФ
14:58
Світовий банк
Світовий банк схвалив використання системи Prozorro для усіх проєктів, які фінансує в Україні
14:55
Секретар РНБО Олексій Данілов
Що показали події 7 жовтня в Ізраїлі і які наслідки матимуть для України та світу: пояснення Данілова
14:47
зброя пістолет
Очільник Нацполіції назвав два фактори дестабілізації в Україні
14:40
UEFA , УЄФА
УЄФА офіційно визначив країни, де відбудуться Євро-2028 і Євро-2032
14:25
молодь
Молодь отримала гранти і створює проєкти з підтримки ментального здоровʼя юних українців
14:21
Умєров відвідав позиції ЗСУ на Таврійському напрямку й нагородив військових
14:17
Аналітика
Leave Russia: аналітики YouControl проаналізували дані щодо іноземних компаній, які працюють на ринку РФ
14:16
заморозки
Заморозки ночами та потепління вдень: прогноз погоди на 11 жовтня від Наталки Діденко
14:04
OPINION
Владислав Головін
Не телемарафон. Або що показують медіа про війну в Ізраїлі
14:00
Александер Чеферін
УЄФА скасував рішення про допуск російських команд U17 до турнірів
13:58
ООН
Верховний комісар ООН із прав людини заявив про загибель цивільних у Газі та назвав облогу порушенням міжнародного права
13:46
консульство Китаю у Сан-Франциско
У Сан-Франциско авто врізалось у консульство Китаю, поліція застрелила водія
13:43
Постачав РФ кабелі з ОРДО, співпрацював з Росатомом: підприємцю оголосили підозру в колабораціонізмі
13:42
священник УПЦ МП
СБУ пропонує Раді розширити юридичну базу для заборони УПЦ МП, - ЗМІ
13:26
Нафтобаза
Провокація на кордоні з Польщею: спецслужби РФ та Білорусі планують теракт на нафтобазі, - Центр нацспротиву
13:11
фейкові новини, fake news
Французький політик назвав вторгнення РФ в Україну "повністю виправданим", заявивши про "катування і вбивства" російськомовних
13:00
OPINION
Богдан Данилишин
Річний рівень інфляції у вересні знизився до 7,1%. Інфляційні тенденції місяця
13:00
насильство
Поліція розслідує 54 випадки сексуального насильства окупантів над українцями
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV