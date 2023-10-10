Після першого вікенду український фільм "Велика Прогулянка" переглянуло щонайменше 41 тис. глядачів

Про це інформує Держкіно України.

За перші дні показу стрічки "Велика Прогулянка" було продано квитків на 41 070 місць, а загальна сума зборів склала 6 047 248 грн.

Сюжет розгортається навколо двох абсолютно різних сімей: працівників культури Драгоманових та районних бізнесменів Наливайченків. У теплі весняні вихідні вони вирішують традиційно вибратися "на шашлики" - доля зводить їх на одній галявині, котру кожна з сімей вважає "своєю".

Ситуація стає ще складнішою, коли на майданчику з’являється третя сторона - злочинець, який сховав свої гроші там і бере дітей обох сімей у заручники. В результаті обидві сім’ї повинні об’єднатися, щоб врятувати своїх дітей.

Що відомо про комедію "Велика Прогулянка"

"Велика прогулянка" - це українська комедія 2021 року. Стрічка мала вийти на великі екрани 24 лютого 2022 року, проте прем'єру вирішили перенести у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ.

Режисером комедії став Олег Зборойський, відомий за серіалом "Ворожка". У головних ролях виступили Юрій Ткач, Олена Кравець, Олексій Завгородній, Андрій Ісаєнко та Ірина Гатун.

Стрічка наповнена перипетіями, химерними жартами та зоряною появою культового виконавця ESC 2007 року Андрія Данилка.

28 вересня на великих екранах Німеччини стартував прокат української комедії "Велика Прогулянка".