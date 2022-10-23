Після попередження США Путін виробив іншу стратегію війни, - Піонтковський
Політолог Андрій Піонтковський зауважив, що цю стратегію Путін прийняв ще минулого тижня
Про це він сказав в ефірі програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".
"Москва виробила іншу стратегію після того, як були висловлені попередження вищим керівництвом США особисто Путіну, що у випадку використання в Україні ядерної зброї він особисто буде вбитий, і Росію чекають важкі наслідки. Подробиці розшифрували відставні генерали Петреус і Годжес - впродовж пів години буде знищений Чорноморський флот з його прибережними базами, а потім, якщо цього буде недостатньо, то конвенційні сили НАТО вступають у прямі бойові дії з російськими збройними силами, - пояснив Піонтковський.
За словами політолога, російське керівництво відповіло, що ядерна війна неможлива, і в ній не може бути переможця.
"У РФ зробили такий висновок: ядерна війна нам і не потрібна, ми знищимо українську інфраструктуру. Заженемо її у 18 століття, конвенційною зброєю знищимо енергетичну інфраструктуру, паливно-енергетичний комплекс, залізничні шляхи й так далі. І цю стратегію вони почали втілювати, і втілюють вже другий тиждень", - зазначив Піонтковський.
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