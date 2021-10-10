Після поразки Бабіша на виборах Земана забрала "швидка"

Карета швидкої допомоги в супроводі машин президентського кортежу виїхала з замку Лани на околиці Праги, що є резиденцію Земана, майже відразу після полудня за місцевим часом, передає Еспресо.TV.



Незадовго до цього з чеським президентом в Ланах зустрівся прем'єр Бабіш, "який, пробувши у президента близько 40 хвилин, лишив замок без виходу до преси", інформує Радіо Прага.



Немана ушпиталено у празькому Центральному військовому госпіталі, що підтвердила речниця цього медичного закладу Ітка Зінке.





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