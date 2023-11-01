Після постачання РФ боєприпасів з Північної Кореї в українців має бути близько 20 млн снарядів у сховищах. Колонка Сергія Згурця

Потреби ЗСУ в боєприпасах

Європа зараз має потужності виготовлення за весь рік теж 500 тис., це максимум. Тому розуміємо, що боєприпаси будуть відігравати ключову роль в бойових діях. Питання в тому, щоб США і європейці швидше розкрутили потужності своєї оборонно-промислової машини.

Інформація про постачання РФ близько 1 млн снарядів є достатньо тривожною новиною. Якщо зважити на загальні запаси Північної Кореї, які не точно відомі, у корейців є близько 8 тис. гармат калібру 122-152 мм. Відповідно до штатної потреби, в українців має бути близько 20 млн снарядів у сховищах. Зараз постачання в обсягах 1 млн в інтервалі кожних два місяці, це ті показники, які насправді впливатимуть на лінію фронту. В росіян до цього були запаси близько 4 млн, тобто фактично це дозволяє підтримувати темп бойових дій противника, використовуючи в межах 500 тис. снарядів на місяць. Це означає те, що наші потреби не повинні бути меншими.

Перші польоти українців на F-16: навчання та масове застосування літаків

Офіцер ЗСУ, бойовий пілот з позивним "Мунфіш" зараз в складі першої групи наших пілотів проходить підготовку з опанування винищувачів F16 . За його словами, перші польоти на винищувачах F16 розпочнуться з дня на день.

Головна сила літаків не індивідуальне використання, а колективне або групове. Головнокомандувач ВПС США в Європі, генерал Джеймс Хекер каже, що для створення повноцінної злагодженої ескадрильї, 12 літаків, потрібні роки. Якщо Україна отримає винищувачі, умовно кажучи, на початку наступного року, то пілоти зможуть мати згуртовану бойову одиницю на початку 2027 р.

"Звичайно, це займає багато років, тим більше для країн, які вперше опановують літак F16. В наших умовах важливим є те, що ми всі один одного добре знаємо, нам абсолютно нічого не заважає на перших порах застосовувати авіацію таким чином, як ми її застосовували до цього на старих винищувачах. Звичайно, з урахуванням нових можливостей, які надає літак F16. В мирний час, напевно, на це ідуть довгі роки, зокрема, для побудови інфраструктури, відповідного рівня тактичних навичок тощо. Проте в наших умовах, особливо в перших порах, ми будемо застосовувати тактики, які ми застосовували до цього. Тим більше вони працюють", - розповів пілот Повітряних сил ЗСУ в етері телеканалу "Еспресо".

Під час нашого наземного наступу, міжнародні партнери говорили і навчали наші механізовані бригади діяти за канонами і стандартами НАТО, виходячи з тих процедур, які існують в цих країнах. Але пізніше реальність була такою, що нашим військовим довелося змінювати підходи відповідно до вимог на полі бою.

Проте за словами Мунфіша, зараз з цього питання сюзники не втручаються і не намагаються вчити ЗСУ "як правильно". Тому, скоріш за все, наші захисники, особливо на початку застосування F16, будуть застосовувати стару тактику, але з урахуванням нових можливостей F16.

"Всі наші інструктори дуже досвідчені льотчики-винищувачі, вони знають досконало літак, західну тактику, проте ми самі брали участь в цій розробці і програма розроблена таким чином, щоб максимально відповідати умовам, в яких ми воюємо", - повідомив Мунфіша.

Програма підготовки пілотів до застосування F-16

Пілот Повітряних сил ЗСУ каже, що всі військові з досвідом керування швидкісними винищувачами, тому звичайно їхня програма, порівняно з програмою підготовки інших пілотів, скорочена і спрощена. Перший блок є навчальним, це опанувати, навчитись керувати, виконувати якісний зліт, посадку та інші маневри.

"Програма, по якій готуємось ми, була спеціально розроблена для нас, з урахуванням того, що нам потрібно якнайшвидше ввести ці винищувачі в стрій. З урахуванням того, що в нас є досвід роботи на винищувачах, є і бойовий досвід, це дуже важливо. Тому звичайно, навчання розділено на блоки. До першої фази такох входить вивчення загальних рис літака, вивчення його критичних режимів. Далі є невелика пауза в навчанні, ми опановуємо застосування повітря-повітря, потім польоти і знову маленька академічна фаза, тоді поновлюємо роботу по наземних цілях", - розповів Мунфіш.

За його словами, документи, договори по передачі F16 розробляються. В загальному, процес передачі відбувається, Україна отримає разом з цим озброєння і все необхідне обладнання.