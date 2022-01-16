Після повернення з Казахстану "миротворці" потролили Лукашенка. Фотофакт

Це сталося ранком 15 січня 2022 року під час зустрічі карального контингенту, який прибув із Казахстану, передає білоруське видання Хартыя'97.



"Картонному генералісимусу подарували все, що залишилося від військово-транспортної авіації Білорусі - макет літака Іл-76", - зазначають журналісти.



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Як відомо, до Казахстану лукашенківські інтервенти літали російським літаком.





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