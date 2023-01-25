Після скандалу у Міноборони пообіцяли частково відкрити реєстри про закупівлі та реформувати систему харчування
Міністр оборони Олексій Резніков заявив про підтримку часткового відкриття реєстрів про закупівлі МО, також планується реформувати систему харчування ЗСУ
Про це Олексій Резніков написав на фейсбуці.
"Я підтримую ініціативу народних депутатів зробити частину оборонних закупівель відкритими...Спільно з комітетами ми знайдемо формат, який гарантуватиме безпеку постачальників і збереже чутливу інформацію про ЗСУ. Але водночас зробить закупівлі більш прозорими, а бюджетні кошти – більш доступними для громадського контролю", – заявив міністр.
Олексій Резніков також анонсував реформу харчування за поширеним в НАТО підходом, яка буде впроваджена впродовж 4-5 місяців:
"Рішення я вбачаю в тому, щоб запровадити у ЗСУ гнучку, але уніфіковану систему меню. В основі формування якого будуть не гроші та калорії, а одиниці виміру (грам/шт.) та калорії", - додав він.
Зокрема мовиться про плани розробити різні види меню: веганське, халяльне, кошерне меню та пісне меню християнської традиції.
- Нагадаємо, інформацію про те, що Міністерство оборони закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва, 21 січня оприлюднило видання Дзеркало тижня із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів.
- Після цього комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки викликав на своє засідання керівництво Міноборони.
- У Міністерстві оборони України назвали звинувачення у закупівлі продуктів для армії за завищеними цінами такими, що мають ознаки навмисних маніпуляцій.
- У НАБУ розповіли, що бюро було відомо про можливі зловживання Міноборони при закупівлях продуктів для військових іще до публікацій в ЗМІ, слідство триває.
- Кабмін на засіданні 24 січня ухвалив кадрове рішення звільнити заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова, який раніше подав заяву про відставку.
- Також було звільнено з посади директора департаменту закупівель при Міністерстві оборони України Богдана Хмельницького: його пов'язують зі скандалом щодо продуктів для ЗСУ.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.89
Купівля 39.89Продаж 40.56
-
EUR
Купівля 42.49Продаж 43.46
- Актуальне
- Важливе