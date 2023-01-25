Про це Олексій Резніков написав на фейсбуці.

"Я підтримую ініціативу народних депутатів зробити частину оборонних закупівель відкритими...Спільно з комітетами ми знайдемо формат, який гарантуватиме безпеку постачальників і збереже чутливу інформацію про ЗСУ. Але водночас зробить закупівлі більш прозорими, а бюджетні кошти – більш доступними для громадського контролю", – заявив міністр.

Олексій Резніков також анонсував реформу харчування за поширеним в НАТО підходом, яка буде впроваджена впродовж 4-5 місяців:

"Рішення я вбачаю в тому, щоб запровадити у ЗСУ гнучку, але уніфіковану систему меню. В основі формування якого будуть не гроші та калорії, а одиниці виміру (грам/шт.) та калорії", - додав він.

Зокрема мовиться про плани розробити різні види меню: веганське, халяльне, кошерне меню та пісне меню християнської традиції.

Нагадаємо, інформацію про те, що Міністерство оборони закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва, 21 січня оприлюднило видання Дзеркало тижня із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів.

Після цього комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки викликав на своє засідання керівництво Міноборони.

У Міністерстві оборони України назвали звинувачення у закупівлі продуктів для армії за завищеними цінами такими, що мають ознаки навмисних маніпуляцій.

У НАБУ розповіли, що бюро було відомо про можливі зловживання Міноборони при закупівлях продуктів для військових іще до публікацій в ЗМІ, слідство триває.

Кабмін на засіданні 24 січня ухвалив кадрове рішення звільнити заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова, який раніше подав заяву про відставку.

Також було звільнено з посади директора департаменту закупівель при Міністерстві оборони України Богдана Хмельницького: його пов'язують зі скандалом щодо продуктів для ЗСУ.

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