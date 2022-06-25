Після спроб вийти на кордони Луганської та Донецької області, ворог візьме павзу, - Згурець

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Всі російські резервні батальйони та додаткові підрозділи, які формуються з тих же резервістів, контрактників та примусово мобілізованих, одразу після формування й короткого терміну підготовки, який інколи складав до тижня часу, перекидались головно в зону Донбасу та Северодонецька. Це означає, що зараз потужних резервів для ведення бойових дій на інших напрямках у РФ просто немає", - зазначив він.



Згурець також зауважив, що після спроб РФ вийти на кордони Донецької та Луганської областей буде певна павза по надходженню особового складу для посилення своїх виснажених підрозділів.



"Гадаю, що особливих наступальних дій на поточному етапі Росія проводити не буде, окрім хіба що застосування артилерії по всій лінії зіткнення, що власне відбувалось і до сьогодні: починаючи від Харкова і безпосередньо до південної осі зіткнення", - зауважив Згурець.

У Сєверодонецьку оточити українських військових РФ не вдалося. Напередодні керівник міської військової адміністрації Олександр Стрюк доповів, що українські військові мали відійти на більш підготовлені позиції, утім майже всі вийшли з Сєверодонецька, що не дало можливості рашистам оточити наших воїнів



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