Після теракту в Оленівці окупанти записали відео з чоловіком, схожим на командира 36-ї обрмп ЗСУ Волинського (Волину)
Відео із чоловіком схожим на командира 36 окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського (Волину) опублікував російський пропагандист Андрій Руденко
На відео військовий прокоментував для кремлівських медіа загибель українських військовополонених в Оленівці.
Еспресо не буде переповідати зміст його коментаря, адже редакція усвідомлює, з якою метою російська пропагандистська машина знімає подібного роду інтерв'ю. Для всіх нас головне – збереження життя українських полонених і якнайшвидше повернення їх додому. І те, що вони говорять на камери російських "ЗМІ" – значення немає.
- Президент України Володимир Зеленський звернувся до світових лідерів і закликав знищити всі зв'язки з Росією після теракту в Оленівці. Супутникові знімки колонії в Оленівці вкотре підтверджують, що будівлю, в якій утримували українських полонених, підірвали самі росіяни. Й зробили вони це зсередини. До того ж, окупанти заздалегідь викопали могили для поховання українських військових, які загинули під час вибуху в оленівській колонії. На думку української розвідки, вбивство українських захисників в Оленівці – це свідомий акт тероризму, головною метою якого було приховати факти тотального розкрадання коштів, виділених на утримання військовополонених
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