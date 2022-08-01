Після теракту в Оленівці окупанти записали відео з чоловіком, схожим на командира 36-ї обрмп ЗСУ Волинського (Волину)

На відео військовий прокоментував для кремлівських медіа загибель українських військовополонених в Оленівці.

Еспресо не буде переповідати зміст його коментаря, адже редакція усвідомлює, з якою метою російська пропагандистська машина знімає подібного роду інтерв'ю. Для всіх нас головне – збереження життя українських полонених і якнайшвидше повернення їх додому. І те, що вони говорять на камери російських "ЗМІ" – значення немає.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до світових лідерів і закликав знищити всі зв'язки з Росією після теракту в Оленівці. Супутникові знімки колонії в Оленівці вкотре підтверджують, що будівлю, в якій утримували українських полонених, підірвали самі росіяни. Й зробили вони це зсередини. До того ж, окупанти заздалегідь викопали могили для поховання українських військових, які загинули під час вибуху в оленівській колонії. На думку української розвідки, вбивство українських захисників в Оленівці – це свідомий акт тероризму, головною метою якого було приховати факти тотального розкрадання коштів, виділених на утримання військовополонених

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