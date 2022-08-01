English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Після теракту в Оленівці окупанти записали відео з чоловіком, схожим на командира 36-ї обрмп ЗСУ Волинського (Волину)

Після теракту в Оленівці окупанти записали відео з чоловіком, схожим на командира 36-ї обрмп ЗСУ Волинського (Волину)

1 серпня, 2022 понедiлок
17:01
війна з Росією

Відео із чоловіком схожим на командира 36 окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського (Волину) опублікував російський пропагандист Андрій Руденко

На відео військовий прокоментував для кремлівських медіа загибель українських військовополонених в Оленівці.

Еспресо не буде переповідати зміст його коментаря, адже редакція усвідомлює, з якою метою російська пропагандистська машина знімає подібного роду інтерв'ю. Для всіх нас головне – збереження життя українських полонених і якнайшвидше повернення їх додому. І те, що вони говорять на камери російських "ЗМІ" – значення немає.

  • Президент України Володимир Зеленський звернувся до світових лідерів і закликав знищити всі зв'язки з Росією після теракту в Оленівці. Супутникові знімки колонії в Оленівці вкотре підтверджують, що будівлю, в якій утримували українських полонених, підірвали самі росіяни. Й зробили вони це зсередини. До того ж, окупанти заздалегідь викопали могили для поховання українських військових, які загинули під час вибуху в оленівській колонії. На думку української розвідки, вбивство українських захисників в Оленівці – це свідомий акт тероризму, головною метою якого було приховати факти тотального розкрадання коштів, виділених на утримання військовополонених

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Оленівка
пропаганада
Читайте також:
Оленівка. Місце трагедії
31 липня, 2022 неділя
Спільнота InformNapalm пояснила, як Росія влаштувала масове вбивство українських полонених в Оленівці
31 липня, 2022 неділя
На Херсонщині ЗСУ ракетами HIMARS знищили понад 40 вагонів з окупантами, технікою та боєприпасами
російський стратегічний ракетний комплекс "Тополь-М"
Автор Олексій Яровий
31 липня, 2022 неділя
Зброя ворога: російський стратегічний ракетний комплекс "Тополь-М" як аргумент стримування та загрози
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.26
    Купівля 39.26
    Продаж 40.43
  • EUR
    Купівля 39.56
    Продаж 41.03
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
1 серпня
17:30
президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон
Постачання зброї, фінансова підтримка, воєнні злочини РФ: Зеленський поговорив телефоном із Макроном
17:30
комп'ютер
За 5 місяців війни українська ІТ-армія атакувала понад 6 тис. російських сайтів
17:15
МЗС РФ
РФ внесла в санкційний список 39 британських політиків, бізнесменів та журналістів
17:07
Ексклюзив
Микола Маломуж
Удару по будинку Вадатурського в Миколаєві завдали цільово, - генерал Маломуж
16:52
Велика Британія
Викорінення російських олігархів: у Британії запрацював реєстр кінцевих власників нерухомості
16:46
Ексклюзив
Сі Цзіньпін
Війна між Китаєм і Тайванем неминуча, - експерт-міжнародник Харитонов
16:44
Ліз Трасс
"Світ спостерігатиме": Трасс застерегла Росію від нового обстрілу порту Одеси
16:26
Ексофіцеру корвета "Тернопіль" оголосили підозру за перехід на бік окупантів у 2014 році
16:25
Руслан Стефанчук
Убивство окупантами військовополонених у Оленівці: Стефанчук анонсував звернення до світу щодо визнання РФ державою-терористом
16:15
Німеччина уряд
Німеччина відновить роботу першої резервної вугільної електростанції
16:15
Запорізька АЕС
Маємо серйозну небезпеку ядерного інциденту на Запорізькій АЕС, – експерт з енергетики
16:13
Михайло Подоляк
Подоляк назвав три основні фактори ефективної контроперації ЗСУ проти окупантів
16:02
наука
В Україні створили сайт для популяризації вітчизняної науки
15:57
Офіс генпрокурора України
Обійняли запропоновані окупантами "посади": двом колаборантам з Донеччини оголосили підозри
15:56
Шахтар
Стартовий матч УПЛ відбудеться на НСК "Олімпійський", - ЗМІ
15:43
генпрокурор Костін зустрівся з послами G7
Катування і вбивства Росією військовополонених українців: генпрокурор Костін зустрівся з послами G7 і представництвом ЄС
15:26
HIMARS
Ще чотири РСЗВ HIMARS прибули в Україну
15:25
Ексклюзив
Косово
Троянські коні Путіна - Сербія і проблеми з Косово, - експертка-міжнародниця Шимкевич
15:23
Ненсі Пелосі
Армія КНР не сидітиме склавши руки: Пекін пригрозив США через можливий візит Пелосі на Тайвань
15:08
Папа Римський Франциск
У середині вересня Папа Римський відвідає Казахстан на запрошення Токаєва
14:59
опалення
Цієї зими багато українських міст можуть залишитися без газопостачання, – експерт з енергоефективності
14:54
Окупований Мелітополь
У тимчасово окупований Мелітополь завезли "масовку" для акцій підтримки псевдореферендуму
14:48
кінотеатр
У Росії почали показувати голлівудські фільми без дозволу правовласників
14:44
В'ячеслав Володін
У держдумі РФ зажадали, аби Україна сплатила третину боргів СРСР
14:40
Латвія
Сейм Латвії планує визнати РФ державою-терористом: відповідну заяву розглянуть 2 серпня
14:40
Цей опалювальний сезон буде найскладнішим у повоєнній історії Європи, – Святослав Павлюк
14:37
Ексклюзив
китай
Китай залишається головним спонсором Росії, - експерт-міжнародник Харитонов
14:36
втрати ворога
У Херсонській області ЗСУ деокупували 46 населених пунктів
14:24
Ексклюзив
На фото Збройні сили України
Битва за Харків ще попереду, - полковник СБУ Костенко
14:10
Оновлено
Рашисти влучили по Харкову: одна людина загинула, ще одна - поранена
14:09
В Україну прибули німецькі РСЗВ MARS II
14:09
Динамо
Стало відомо, хто покаже матч ЛЧ "Динамо" - "Штурм" у вільному доступі
14:00
хабар долари
Вимагав понад $15 тис. за фальшиві довідки для ухилянта: зловмисника затримали на Київщині
13:58
Роман Ратушний
Надати звання Героя України Роману Ратушному: відповідна петиція набрала необхідні для розгляду 25 тис. підписів
13:57
розмитнення авто
За місяць розмитнення авто принесло бюджету понад 1,7 млрд грн, - Железняк
13:55
житло
Ветеранам спростили умови придбання житла
13:48
Лікар
Як під час війни укласти декларацію з сімейним лікарем. Роз'яснення МОЗ
13:46
Ексклюзив
Путін
Росія зацікавлена "підпалити" Балкани, але вона не має впливу, - політолог-міжнародник Воля
13:27
Євроcoюз ЄС
Україна отримала перші €500 млн допомоги від ЄС, 2 серпня очікує ще на €500 млн, - Шмигаль
13:21
Українські бійці знищили замаскований ворожий танк з ракетного комплексу "Стугна-П"
Українські бійці знищили замаскований ворожий танк з ракетного комплексу "Стугна-П"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV