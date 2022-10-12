Після участі у війні з Україною кожен другий росіянин з 3-ї гвардійської бригади написав рапорт про звільнення, - Генштаб

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Триває підготовка до 200 відмобілізованих військовослужбовців на базі 3-ї гвардійської бригади спецпризначення. У самій бригаді, після участі у війні проти України, кожен другий написав рапорти на звільнення або дострокове розірвання контракту", - написали у Генштабі.

З початку доби 12 жовтня російський агресор завдав по території України 3 ракетні та 4 авіаудари, а також здійснив до 10 обстрілів з РСЗВ.

Новомобілізованих росіян, яких у Генштабі ЗСУ назвали "молоде поповнення", російська влада спорядила радянськими шоломами і автоматами АК-12 жахливої якості.

Російський агресор намагався наступати в напрямку Бахмута, але українські захисники зуміли відбити атаку противника.

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