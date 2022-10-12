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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією ЗСУ відбили наступ росіян у напрямку Бахмута. Авіація завдала 27 ударів, а артилерія уразила 3 пункти управління окупантів

ЗСУ відбили наступ росіян у напрямку Бахмута. Авіація завдала 27 ударів, а артилерія уразила 3 пункти управління окупантів

12 жовтня, 2022 середа
19:37
війна з Росією Артилерія ЗСУ

Російський агресор намагався наступати в напрямку Бахмута, але українські захисники зуміли відбити атаку противника

Про це повідомили у Генштабі.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим, намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Новосадове, Бахмутське, Іванград, Бахмут, Соледар, Спірне, Майорськ та Красногорівка", - пишуть в ЗСУ. 

Українська авіація завдала по росіянах 27 ударів. Уражені більш як 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів окупантів.

Підрозділи ППО збили 10 безпілотників та 4 гелікоптери ворога. Ракетні війська й артилерія уразили 3 пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 4 склади боєприпасів.

"У зону вогневого ураження також потрапили позиції ППО та РЕБ й інші військові цілі", - додали в ЗСУ.

  • З початку доби, 12 жовтня, російський агресор завдав по території України 3 ракетні та 4 авіаудари, а також здійснив до 10 обстрілів з РСЗВ.
  • Новомобілізованих росіян, яких у Генштабі ЗСУ назвали "молоде поповнення", російська влада спорядила радянськими шоломами і автоматами АК-12 жахливої якості.

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окупанти
Бахмут
Військові новини
Вбиті росіяни
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2022, середа
12 жовтня
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